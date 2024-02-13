Зеленський: Сирський та Умєров відвідали всі гарячі точки фронту

Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 13 лютого повідомив, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський та мністр оборони Рустем Умєров відвідали всі гарячі точки фронту, та розв'язують наявні проблеми, повідомляє Українська правда.

Про це говорить звернення Зеленського.

"Перше – фронт, і зокрема Авдіївка, Купʼянськ, Лиман. Максимум уваги, максимум підтримки.

Головком Сирський, міністр оборони Умєров зараз на місцях, саме там, на фронті, увесь день. Обʼїхали сьогодні всі гарячі точки фронту. Доповіли щодо ситуації. Розв'язують наявні проблеми – комплектація підрозділів, зміцнення, управління. Буде посилення дронами, РЕБ, командні позиції будуть теж зміцнені. Пізніше буде докладна доповідь".

Також Зеленський повідомив, що у Сполучених Штатах відбулося стратегічно важливе голосування за пакет подальшої підтримки України.

"Наступний крок – голосування Палати представників. Це дуже, дуже важливо. Очікуємо такого ж морально сильного вибору та рішення, яке запрацює. Запрацює для спільної безпеки".