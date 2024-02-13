Кабмін ухвалив рішення про реорганізацію трьох вузів: що відомо
Кабінет міністрів схвалив постанови про реорганізацію трьох вишів у Львові, Києві та Харкові, повідомляє РБК-Україна.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства освіти і науки України.
Рішення стосується таких вишів:
- Інститут фізичної оптики імені О. Г. Влоха приєднали до Львівського національного університету імені Івана Франка;
- Науково-дослідний інститут українознавства приєднали до КНУ імені Тараса Шевченка;
- Українську інженерно-педагогічну академію приєднають до ХНУ імені В. Н. Каразіна.
Зазначається, що рішення ухвалені з метою оптимізації мережі наукових установ та закладів вищої освіти, поліпшення управління, посилення кадрового потенціалу, дослідницької бази, можливостей додаткового залучення конкурсного і позабюджетного фінансування наукової діяльності дослідницьких інституцій.
Водночас це дасть можливість університетам посилити дослідницьку складову в освітньому процесі.
В Україні скоротять кількість університетів
В Україні планують скоротити кількість закладів вищої освіти. У Міністерстві освіти і науки пояснюють, що модернізація ВНЗ тісно пов'язана з демографічним чинником.
Зокрема, до кінця лютого в Україні має відбутися п'ять або шість об'єднань університетів.