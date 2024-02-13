Politico: Джонсона хочуть "загнати в кут" для голосування за допомогу Україні

Демократи сподіваються "загнати в кут" спікера Палати представників США Майка Джонсона, що дасть змогу проголосувати за законопроект про допомогу для України, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Politico.

Позиція Джонсона

Раніше спікер Майк Джонсон заявляв, що не підтримуватиме ухвалений Сенатом додатковий законопроєкт щодо національної безпеки в його нинішньому вигляді, наполягаючи на тому, що республіканці в Палаті представників напишуть свій власний закон.

Джонсон у своїй заяві пізно ввечері в понеділок відхилив законопроєкт Сенату на суму 95 мільярдів доларів про допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню, оскільки до нього не були включені положення про посилення безпеки кордонів.

"За відсутності будь-яких змін у прикордонній політиці від Сенату Палаті представників доведеться продовжувати діяти з власної волі щодо цих важливих питань" , - сказав він.

На Джонсона тиснуть

Видання з посиланням на помічника спікера Палати представників вказує, що Джонсона не буде "включено" до плану Сенату.

Замість цього республіканці Палати представників знайдуть власний засіб розв'язання проблем національної безпеки та кордонів. Джонсон стикається з тиском з боку консерваторів, які вимагають виступити проти будь-якого фінансування України.

При цьому деякі члени Палати представників натякають, що прагнутимуть змістити його, якщо лідер Республіканської партії поставить на обговорення закон про допомогу Україні.

Демократи хочуть "загнати в кут" Джонсона

"Тим часом демократи сподіваються, що "зможуть загнати Джонсона в кут", просуваючи процедурний маневр, відомий як клопотання про звільнення, що дасть їм змогу провести голосування щодо законопроєкту, ухваленого Сенатом" , - пише видання.

При цьому вкрай важливим є те, що демократам необхідно, щоб більшість членів Палати представників підписали угоду, включно з частиною республіканців у Палаті представників.

І поки незрозуміло, чи отримають вони таку підтримку.

Допомога Україні від США

Нагадаємо, ще минулого року президент США Джо Байден запросив у Конгресу виділити понад 100 млрд доларів на допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню, а також охорону американського кордону.

Республіканці відмовилися підтримувати ініціативу. Вони вимагали більш жорстких заходів щодо охорони кордонів. Таким чином, допомога Україні стала залежною від позиції членів Республіканської партії.

Нещодавно у Сенаті США почали розглядати законопроект з допомогою Україні, Ізраїлю та Тайваню без грошей для кордону. Сьогодні, 13 лютого, його підтримали сенатори.

Для того, щоб законопроект набув чинності, він ще має пройти Палату представників і бути підписаний президентом Джо Байденом.