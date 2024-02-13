У Раді пропонують платити військовим за збиті літаки, балістику і не тільки

На сайті Верховної ради зареєстровано новий законопроект "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо мотивації військової служби". У ньому пропонується збільшити низку доплат і пільг для військових, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє сайт Верховної ради та Facebook секретаря Комітету ВР з питань національної безпеки, оборони і розвідки Романа Костенко.

Що пропонує новий законопроект

У документі пропонується встановити виплати за знищення або захоплення ворожої техніки.

Зокрема, за знищений танк, САУ або РСЗВ пропонується виплачувати 370 тисячі гривень. За БМД, БТР, БМП, командно-штабну машину, артилерійську систему виплати будуть менші -100 тисяч гривень. Інші бронеавтомобілі або вантажні автомобілі нардепи оцінили у 30 тисяч гривень.

За ЗРК та радіолокаційні системи засобів ППО винагороду пропонують встановити також 370 тисяч гривень. Трохи меншу виплату пропонують за знищення засобу контрбатарейної боротьби - до 150 тисяч гривень. Стільки ж військовий зможе отримати за знищений РЕБ.

За знищення безпілотників розвідувального та ударного типу пропонують виплачувати 100 тисяч гривень. Така ж винагорода пропонується за знищення балістичної ракети.

Найбільшу винагороду можна буде отримати, якщо військовий знищить ворожий літак - 500 тисяч гривень, за військовий гвинтокрил - 300 тисяч гривень, комплекс дальнього візуального спостереження - 30 тисяч гривень, військовий корабель - 300-500 тисяч гривень, засоби РЕР - 30-100 тисяч гривень.

Виплати не лише військовим

Новий законопроект пропонує виплачувати винагороди не лише військовим, але й поліцейским спецпризначення.

Виплату пропонують розподіляти між тими, хто брав участь у виявленні, знищенні чи захопленні певного виду техніки. Однак для командирів військових передбачено додаткову винагороду у відсотках від суми: безпосередній командир - 5%, командир рівня взводу/роти/групи - 3%, командир рівня батальйону - 2%, командир рівня бригади (полку) - 1%.

Збільшення виплат за бойові дії

Нардепи пропонують встановити надбавки та винагороди тим військовим, які під час дії воєнного стану проходять військову службу не менше 12 місяців. За умови, що мінімум 6 місяців беруть участь у бойових діях, вони зможуть отримувати посадовий оклад, оклад за військовим званням, надбавку за вислугу років із коефіцієнтом 1,5.﻿ ﻿﻿

Ті військові, які під час дії воєнного стану проходять військову службу не менше 24 місяців, з 12 місяцями бойових дій, зможуть отримувати посадовий оклад, оклад за військовим званням, надбавку за вислугу років із коефіцієнтом 2.

Додаткові виплати строковикам

Раді пропонують передбачити грошову виплату тим, хто після 24 лютого 2022 року уклав чи продовжив контракт про проходження служби на строк не менше 3 років або до закінчення воєнного стану. Ця допомога буде одноразова та матиме такі розміри:

солдатам - 120 тисяч гривень,

сержантам і старшинам - 160 тисяч гривень,

офіцерам - 200 тисяч гривень.

Що стосується тих, хто має право звільнитися зі служби за сімейними обставинами або станом здоровʼя, однак має бажання продовжити служити, пропонують щомісячну доплату у розмірі 10 тисяч гривень.

Страхування військових

Народні депутати пропонують у законопроекті встановити пожиттєве страхування життя та здоров'я для військових, які відслужили не менше 36 місяців, із них - щонайменше 12 бойових, а також для звільнених із полону (за державні кошти в приватних установах). Дія страхування поширюватиметься й на їхні сімʼї.

Документ також пропонує встановити мінімальні розміри пенсій по інвалідності особам, які отримали інвалідність унаслідок участі в ATO на сході України, ООС на сході України, збройної російської агресії проти України: І група - 25 тисяч гривень, ІІ група - 20 тисяч гривень, ІІІ група - 15,6 тисячі гривень.

Нові пільги для військовослужбовців

Ті військові, які прослужили не менше 36 місяців, з яких 12 місяців були бойові дії. Це стосується і тих, хто не дослужив ці строки у звʼязку з пораненням, а також звільнені з полону. Іпотеку на житло під 3% терміном до 20 років матимуть усі, хто служив не менше 36 місяців, із них - мінімум 24 бойових.

Для тих, хто проходив військову службу після 24 лютого 2022 року пропонують ввести право на пільгове розмитнення автомобілів. Мова про військовослужбовці, які відслужили не менше 36 місяців - вони матимуть право на знижку 50% на митні та податкові платежі. А ось ті, хто відслужив не менше 24 місяців, із них - щонайменше 12 виконували бойові завдання, матимуть "нульове розмитнення".

Однак це право має бути запроваджено окремими законопроектами, через те, що зміни необхідно вносити до Податкового та Митного кодексів України.

Демобілізація військових

У законопроекті вказано додатковий перелік підстав для демобілізації у звʼязку із закінченням строку служби:

у разі безперервної служби під час дії воєнного стану впродовж 36 місяців;

протягом 18 місяців безперервної служби під час дії воєнного стану, з яких 12 місяців виконуючи бойові накази.

Пропонують зміни і для призовників, які раніше не проходили військової служби. Вони повинні будуть пройти обовʼязковий курс базової загальновійськової підготовки.﻿ ﻿﻿﻿

Курс має тривати не менше трьох місяців та включатиме в себе:

тактико-стройові заняття (не менше 30% від загальної тривалості курсу),

тактичну медицину (не менше 10%),

вогневу підготовку (не менше 30%).

За неякісну підготовку захисників пропонують ввести додаткову відповідальність для інструкторів та керівників навчальних центрів. А після проходження курсу необхідно складати обовʼязковий іспит. У разі невдалого результату - додаткове навчання до одного місяця.

Автори законопроекту

Безпосереднім ініціатором законопроекту є секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки Роман Костенко від фракції "Голос".

Однак серед авторів значаться голова Комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич від "Слуги народу". Також його підтримала депутат ВР Мар’яна Безугла, яка днями заявила, що написала заяву на вихід з фракції та партії "Слуга Народу".

Від "Слуги народу" також вказано нардепів Федора Веніславського та Максима Потураєва.

При цьому варто зауважити, що основні нардепи, які пропонують даний законопроект входять до опозиційних партій - "Голос", "Європейська солідарність", та навіть від "ОПЗЖ".

Доплати військовим

Нагадаємо, після початку повномасштабної війни в Україні виплачували додаткову грошову винагороду військовим, які не беруть участь у бойових діях, у розмірі 30 тисяч гривень. Але з 1 лютого 2023 року такі щомісячні виплати скасували.

Верховна рада підтримала повернення надбавок військовим, поліцейським, службі цивільного захисту у розмірі 30 тисяч гривень, але з деякими поправками.

Також уряд підвищив зарплату медикам у зоні бойових дій. Це стосується не лише лікарів, а й медсестер, фармацевтів та інших медпрацівників.