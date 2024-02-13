В Україні пропонують позбавляти педагогічного звання за булінг, мобінг та колабораціонізм

Освітній омбудсмен Сергій Горбачов пропонує знижувати кваліфікаційну категорію та позбавляти педагогічного звання освітян у разі притягнення до відповідальності за булінг, мобінг і колабораційну діяльність, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Facebook освітнього омбудсмена.

"Співробітники Служби освітнього омбудсмена розробили власні пропозиції (до Положення про атестацію педагогічних працівників - ред.) та сформували пропозиції з урахуванням звернень щодо атестації, моніторингу медіа та соціальних мереж. Серед наших пропозицій є змістовно нові, які раніше ніколи не значилися в Положенні про атестацію" , - зазначив Горбачов.

Зокрема, пропонується надати право знижувати кваліфікаційну категорію та позбавляти педагогічного звання в разі притягнення до адміністративної або кримінальної відповідальності згідно з рішенням суду, що набрало законної сили, за:

булінг;

мобінг;

злочини проти основ національної безпеки.

За словами освітнього омбудсмена, є непоодинокі ситуації, коли педагогічний працівник, притягнутий до адміністративної відповідальності за булінг, згідно з рішенням суду, продовжує працювати в закладі освіти, чи звільняється з одного і переходить на роботу до іншого закладу освіти, зберігаючи усі педагогічні звання та кваліфікаційні категорії, в яких є великі сумніви. І, зокрема, працює з тими дітьми, яких він булив.

"Якщо замість захисту учасник освітнього процесу зазнає булінгу та/або мобінгу, то в таких випадках виникають сумніви у професіоналізмі педагогічного працівника, його відповідності кваліфікаційним вимогам. Ця норма в Положенні про атестацію покликана попередити працівників про наслідки та вжити всіх необхідних заходів, якщо ця ганебна ситуація вже сталася" , - наголосив Горбачов.

Він також зазначив, що ще однією проблемою, яка поки що не вирішена системно на законодавчому рівні, є те, що частина педагогічних працівників на тимчасово окупованих територіях пішли на співпрацю з РФ і вчинили злочини щодо національної безпеки: державну зраду, колабораційну діяльність, пособництво державі-агресору, шпигунство та інші злочини.