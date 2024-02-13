У Пентагоні назвали ключові потреби України у зброї та звернулися до Конгресу

Заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх на брифінгу 13 лютого заявила, що без схвалення додаткового фінансування для України в Конгресі США можливості надання військової допомоги Києву будуть вкрай обмеженими, повідомляє Європейська правда.

За словами Сінгх, серед найбільш нагальних потреб України зараз – протиповітряна оборона й артилерія, які раніше регулярно надавались у межах пакетів допомоги за програмою PDA (Presidential Drawdown Authority; надання зброї розпорядженням президента США із американських запасів) до 27 грудня.

"Тож одна з речей, яку, як ми сподіваємось, уже незабаром зможемо надати за PDA, – це саме ці типи озброєнь, які вони (Україна. – Ред.) будуть отримувати", – додала вона.

"Якщо додатковий запит не буде схвалений – Україна більше не отримуватиме пакетів за PDA, за USAI (Ukrainian Security Assistance Initiative; закупівля зброї у виробників у США). І, звісно, це ставить під загрозу наші можливості в Індо-Тихоокеанському регіоні", – пояснила представниця Пентагону.

Сінгх додала, що інші варіанти надання військової допомоги – як-от Foreign Military Sales, за якої Пентагон від імені України закупатиме зброю в американських виробників – займатиме значно більше часу.

Нагадаємо, напередодні Сенат США остаточно схвалив законопроєкт про виділення 95 мільярдів доларів на національну безпеку.

Він передбачає 61 мільярд доларів для України на підтримку її зусиль з протистояння агресії РФ, 14 мільярдів доларів для Ізраїлю у його війні проти ХАМАС і ще 4,83 мільярда доларів для підтримки партнерів в Індо-Тихоокеанському регіоні, зокрема Тайваню, і стримування агресії з боку Китаю.

Поки невідомо, чи погодяться республіканці у Палаті представників підтримати проєкт після його схвалення у Сенаті. Принаймні спікер палати Майк Джонсон розкритикував текст.