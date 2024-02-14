Очільника Пентагону виписали з лікарні

У вівторок о 15.30 за місцевим часом міністра оборони США Ллойда Остіна виписали з лікарні.﻿﻿ Про це йдеться в заяві Пентагону, повідомляє Українська правда.

Остін приступив до повноцінного виконання своїх обов'язків.

За порадою лікарів, він відновлюватиметься і працюватиме дистанційно з дому протягом певного періоду.

Міністр оборони має повний доступ до несекретних і секретних систем зв'язку, необхідних для роботи.

Лікарі очільника Пентагону також повідомили, що у Остіна були проблеми з сечовим міхуром, і 12 лютого їх виправили ​​за допомогою нехірургічних процедур.

Вони також наголосили, що проблема з сечовим міхуром не була пов’язана з раком і не вплине на його хороший прогноз боротьби з онкологією.

Окрім цього, на сайті Пентагону вже опублікований анонс вступного слова Остіна до 19-ї зустрічі в форматі Рамштайн, яку він має провести 14 лютого.