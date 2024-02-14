ISW: Війська РФ намагаються застосувати радянську теорію глибокого бою

Український військовий оглядач Костянтин Машовець повідомив, що російські війська намагаються відновити маневр на полі бою за допомогою радянської теорії глибокого бою, але поки що не можуть реалізувати її через сучасні можливості України.﻿﻿ Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє Українська правда.

Машовець заявив, що російські війська намагаються застосувати радянську теорію глибокого бою для оперативного планування, щоб швидко прорвати українську оборону, але не можуть досягти ефекту радянських операцій.

Теорія глибокого бою - це продукт радянського оперативного мистецтва, розроблений у 1920-1930-х роках, який був покликаний відновити маневр на полі бою після Першої світової війни.

Для цього взаємодіяти з противником потрібно було на декількох фронтах і в глибині на тактичному та оперативному рівнях шляхом атаки ворожих активів на всіх ешелонах артилерією, повітряними ударами та атакувати тил противника в поєднанні з фронтальними атаками для прориву оборонних ліній.

Теорія глибокого бою також передбачає, що успішне оперативне планування включає в себе послідовні плани операцій, щоб запобігти відновленню цілісних оборонних позицій противника після проникнення.

Ключові оперативні принципи теорії глибокого бою залишаються актуальними в сучасній війні, і російські військові могли б відновити маневр на полі бою і подолати українську оборону, якби вони змогли успішно планувати і здійснювати оперативно обґрунтовані дії.

Українські війська також могли б використовувати теорію глибокого бою для відновлення маневру на полі бою на свою користь, якби їхні західні прихильники належним чином забезпечили їх ресурсами.

Машовець, однак, зазначив, що нинішні обмежені можливості російських військ, зокрема у веденні ефективного контрбатарейного вогню, ураженні цілей на оперативній глибині, приховуванні концентрації сил від противника та боротьбі з українським технологічним паритетом, заважають російським військам досягти ефекту несподіванки на оперативному рівні, необхідного для прориву українських ліній оборони і проведення глибоких операцій.

Машовець заявив, що російське військове командування не в змозі впровадити певні технологічні інновації в оперативне планування, в тому числі дистанційне встановлення мін, широкомасштабні операції з використанням безпілотних літальних апаратів, командування і керування і зв'язок із застосуванням сучасних технологій.

ISW додав, що нинішній український бойовий потенціал позбавляє російські сили можливості відновити маневр на полі бою на російських умовах. Проте він значною мірою залежить від західної військової допомоги в ключових питаннях. Більшість з потрібної допомоги може надати лише США.

Ключові висновки ISW за 13 лютого