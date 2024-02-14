Міноборони РФ заявило про збиття дев'яти українських безпілотників

У Росії в ніч на середу протиповітряна оборона нібито збила дев'ять дронів.﻿﻿ Про це заявили в Міноборони РФ, повідомляє Українська правда.

Як йдеться у повідомленні, сили ППО РФ збили за ніч дев'ять дронів у Бєлгородській та Воронезькій областях та над Чорним морем.

Водночас у Telegram-каналах з’явилася інформація, що в районі Алупки − Кацівелі у морі щось палає. Також повідомляється, що в цьому районі низько над водою кружляють два вертольоти Мі-8.

Telegram-каналах "Кримський вітер" пише, що нібито дрони підбили великий десантний корабель.