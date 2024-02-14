Росіяни обстріляли Селидове: загинуло 3 людей, серед них – дитина

Станом на ранок 14 лютого відомо про трьох загиблих та 12 поранених людей через те, що Росія вночі обстрілювала Селидове Донецької області. Про це заявили у Селидівській міській військовій адміністрації (МВА), повідомляє Українська правда.

Російські окупаційні війська поцілили по цивільних об'єктах міста Селидове.

В результаті цього поранення дістали 12 мешканців, четверо з них діти.

Загинули 3 цивільні особи, серед них одна дитина.

Пошкоджено 9 багатоквартирних житлових будинків та будівлі центральної міської лікарні.

Нагадаємо, росіяни вдарили по Селидовому пізно ввечері 13 лютого. Поцілили у 5-поверхівку: 12 квартир в одному з під'їздів зруйновані повністю, під завалами люди.

Вночі 14 лютого окупанти вдруге обстріляли Селидове у Донецькій області. Поранено одну людину, близько 100 пацієнтів лікарні евакуйовують у інші міста.