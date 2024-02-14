В Чорному морі безпілотники підбили корабель "Цезар Куніков" − ЗМІ

Дрони Головного управління розвідки підбили російський великий десантний корабель "Цезар Куніков" у Чорному морі вранці 14 лютого.﻿﻿ Про це розповіли співрозмовники в ГУР, повідомляє Українська правда.

Джерела видання повідомили, що це була операція ГУР, в результаті атаки ВДК "Цезар Куніков" затонув.

В Чорному морі щось палало. Джерела УП в ГУР кажуть, що підбили черговий корабель ЧФ РФ. Він нібито затонув. Відео з Telegram-каналу "Кримський вітер" pic.twitter.com/00ebSlZ7BM — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) February 14, 2024

На сайті ЧФ РФ повідомляють, що "Цезар Куніков" − це великий десантний корабель проекту 775. Його довжина − 112,5 м, ширина − 15 м, осадка − 3,7 м. Він несе озброєння: 2х2 57-мм артустановки АК-725, 4х8 ПУ ПЗРК, 2х30 122-мм ПУ НУРС А-215 "Град-М".

Екіпаж − 87 осіб.

Повідомляється, що корабель можна використовувати для постановки мінних загороджень. БДК також може бути використаний при різних варіантах завантаження: 150 осіб десанту і 10 танків типу Т-55 з екіпажем в 40 осіб; 12 плаваючих танків ПТ-76 з екіпажем в 36 осіб; підрозділ у складі 3 танків типу Т-55 з екіпажем в 12 осіб, 3 120-мм мінометів, 3 бойових машин типу 2Г 27, 4 автомобілі ЗІЛ-130, 4 ГАЗ-66 та одного легкового позашляховика ГАЗ-69.

Особовий склад десанту − 147 осіб десанту. Корабель здатний перевезти вантаж вагою 650 т на відстань 4700 миль.

За даними Вікіпедії, радянський офіцер, командир десантного загону, Цезар Львович Куніков, ім’ям якого названий ВДК, помер 14 лютого 1943 року і був похований у Геленджику.