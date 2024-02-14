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РФ за добу втратила понад 1000 військових та 66 артсистем – Генштаб

РФ за добу втратила понад 1000 військових та 66 артсистем – Генштаб
Фото: Facebook

Росія за минулу добу втратила у ході війни проти України приблизно 1060 своїх військових, 9 танків, 39 бронемашин, 66 артилерійських систем, 39 безпілотників та іншу військову техніку.

Про це повідомили﻿ в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати РФ із 24.02.22 по 14.02.24 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 398140 (+1060) осіб,
  • танків – 6433 (+9) од,
  • бойових броньованих машин – 12043 (+39) од,
  • артилерійських систем – 9566 (+66) од,
  • РСЗВ – 984 (+3) од,
  • засобів ППО – 671 (+4) од,
  • літаків – 332 (+0) од,
  • гелікоптерів – 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7371 (+39),
  • крилатих ракет – 1882 (+0),
  • кораблів/катерів – 24 (+0) од,
  • підводних човнів – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 12662 (+39) од,
  • спеціальної техніки – 1523 (+5).

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