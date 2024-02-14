РФ за добу втратила понад 1000 військових та 66 артсистем – Генштаб

Росія за минулу добу втратила у ході війни проти України приблизно 1060 своїх військових, 9 танків, 39 бронемашин, 66 артилерійських систем, 39 безпілотників та іншу військову техніку.

Про це повідомили﻿ в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати РФ із 24.02.22 по 14.02.24 орієнтовно склали: