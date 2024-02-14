РФ за добу втратила понад 1000 військових та 66 артсистем – Генштаб
Росія за минулу добу втратила у ході війни проти України приблизно 1060 своїх військових, 9 танків, 39 бронемашин, 66 артилерійських систем, 39 безпілотників та іншу військову техніку.
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати РФ із 24.02.22 по 14.02.24 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 398140 (+1060) осіб,
- танків – 6433 (+9) од,
- бойових броньованих машин – 12043 (+39) од,
- артилерійських систем – 9566 (+66) од,
- РСЗВ – 984 (+3) од,
- засобів ППО – 671 (+4) од,
- літаків – 332 (+0) од,
- гелікоптерів – 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7371 (+39),
- крилатих ракет – 1882 (+0),
- кораблів/катерів – 24 (+0) од,
- підводних човнів – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 12662 (+39) од,
- спеціальної техніки – 1523 (+5).