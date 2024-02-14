Головком Сирський розповів про поїздку під Авдіївку та Куп'янськ

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що разом з міністром оборони побував на фронті на Авдіївському та Куп’янському напрямках, де вони заслухали командирів і прийняли низку важливих рішень для посилення військ, повідомляє Українська правда.

"Разом з міністром оборони Рустемом Умєровим здійснили робочу поїздку до військових частин і підрозділів, які тримають оборону на Авдіївському та Куп’янському напрямках.

Оперативна обстановка надзвичайно складна та напружена. Російські окупанти продовжують нарощувати свої зусилля та мають чисельну перевагу в особовому складі. Не рахуються із втратами та продовжують застосовувати тактику "м’ясних штурмів" , – зазначив Сирський.

Він розповів, що разом з Умєровим безпосередньо на місцях вони заслухали командирів бригад, тактичних груп та угруповань, які "ведуть оборонні дії в надзвичайно складних умовах", спільно проаналізували наявні ресурси та потреби захисників.

"За результатами роботи прийняли низку важливих рішень, спрямованих на посилення бойових спроможностей наших військ﻿ових частин та попередження дій ворога. Ми робимо все можливе, щоб не допустити просування ворога вглиб нашої території та утримати займані позиції" , – додав він.

За словами головнокомандувача, попри складну обстановку Сили оборони завдають ворогу значних втрат.