Віцеспікер польського Сейму заявив, що мер Львова "говорить бандерівською мовою"

Віцеспікер польського Сейму, представник Польської селянської партії Пйотр Зґожельский розкритикував мера Львова Андрія Садового на розсипане фермерами зерно з українських вантажівок і заявив, що це звучить як "бандерівська мова". Про це Зґожельский сказав в ефірі PolsatNews, повідомляє Європейська правда.

Віцеспікера питали про його позицію щодо протестів фермерів та скандалу довкола інциденту, коли фермери частково висипали зерно з трьох українських вантажівок, які перетнули кордон.

Садовий, нагадаємо, припустив, що це влаштували російські провокатори і назвав такі дії ницістю і ганьбою у ситуації, коли українці "буквально поливають кров'ю поля, які родять це зерно".

"Раджу меру Львова Садовому випивати склянку води, перш ніж щось казати, бо часто здається, що пан мер говорить бандерівською мовою... Не таємниця, що цей міф національної свідомості ще живе серед багатьох українців" , – сказав Зґожельский, не уточнюючи при цьому, що вкладає у поняття "бандерівська мова".

Віцеспікер заявив, що розуміє фермерів, які так вчинили з українським зерном, тому що вони зробили це "з відчаю".

"Кожен порядний поляк має підтримати наших фермерів, наших годувальників, які зараз протестують із двома векторами дій. По-перше, це проти неконтрольованого потоку продовольчих товарів з України. Це скандал, що цьому дозволили відбуватися – що продукти з конкурентно ціною і невідомим хімічним складом могли потрапити у Польщу" , – сказав Пйотр Зґожельский, продовживши звинуваченнями на адресу попереднього міністра від "ПіС" Генрика Ковальчика і єврокомісара з сільського господарства від Польщі Януша Войцеховського.

Перед цим міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський перепросив у України за інцидент з розсипаним зерном, який стався у неділю.