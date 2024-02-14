Генштаб підтвердив знищення російського корабля "Цезар Куніков"

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив знищення російського великого десантного корабля "Цезар Куніков".

Про це йдеться﻿ в повідомленні Генштабу у Facebook.

"Збройні Сили України спільно з підрозділами Головного управління розвідки Міністерства оборони України знищили великий десантний корабель окупантів - "Цезарь Куников" , - йдеться в повідомленні.

Генштаб зазначив, що у момент ураження корабель перебував у територіальних водах України поблизу Алупки.

Раніше повідомлялося﻿, що дрони Головного управління розвідки підбили російський великий десантний корабель "Цезар Куніков" у Чорному морі вранці 14 лютого