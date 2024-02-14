Кабмін дозволив "Дії" відкрити код: що це означає

Кабінет міністрів ухвалив постанову, яка дозволяє відкрити код "Дії", тепер застосунок стане open-source продуктом. ﻿Про це заявив віцепрем‘єр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, повідомляє Економічна правда.

За словами міністра відповідне рішення дозволить швидко експортувати "Дію" в інші країни.

"Open-source продукти — це про прозорість, що також буде хорошим сигналом для наших партнерів. Весь світ зосереджує увагу на open-source продуктах. Основна перевага — будь-який розробник з будь-якої точки світу зможе вивчити документацію й почати розробляти свої додаткові сервіси або мікросервіси, які підходитимуть до застосунку" , – наголосив Федоров.

Також міністр підкреслив, що IT-спільнота зможе зрозуміти, як працює "Дія", проаналізувати код та особливості архітектури застосунку. А ще розробники зможуть запропонувати зміни чи покращення, які розгляне команда застосунку.

Додається, що відкривши код, ніхто не зможе отримати доступ до реєстрів та особливостей шифрування "Дії".