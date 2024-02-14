У ГУР показали, як потопили корабель "Цезар Куніков"

Великий десантний корабель росіян "Цезар Куніков" потопили за допомогою морських дронів "Магура V5". Про це заявили у Головному управлінні розвідки, повідомляє Українська правда.

"14 лютого Головне управління розвідки у взаємодії з усіма складовими Сил безпеки і оборони України знищили великий десантний корабель "Цезарь Куніков" Чорноморського флоту держави-агресора Росії. Успішну місію здійснили спецпризначенці "Групи 13" ГУР МО України" , – йдеться в повідомленні.

Ворожий корабель атакували ударними морськими дронами "Magura V5". Це сталося у Чорному морі неподалік міста Алупка у тимчасово окупованого Криму.

"У підсумку "Цезар Куніков" отримав критичні пробоїни по лівому борту і почав тонути. Символічно, що російський офіцер, чиїм іменем назвали корабель, був убитий рівно 81 рік тому. Пошуково-рятувальна операція окупантів успіху не мала. Слава Україні!" , − наголосили у розвідці.

ГУР зазначає, що ВДК "Цезар Куніков" проєкту 775 − одне із найновіших російських суден.

Цей корабель міг вміщати 87 членів екіпажу на борту. Росія його вже використоврувала під час воєн проти Грузії, Сирії та України.