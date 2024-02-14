Українці зняли рекордну за два роки кількість заощаджень – Нацбанк

Українці зняли у січні з депозитних рахунків 27 мільярдів грн - це рекордне зняття заощаджень після запровадження в Україні воєнного стану 24 лютого 2022 року.﻿ Про це йдеться у звіті Національного банку України, повідомляє Економічна правда.

У січні 2024 року загальний обсяг депозитів населення у банківській системі скоротився на 2,5% - на 27,4 мільярда грн, після чого на рахунках залишилося 1,05 трлн (з 1,078 трлн на кінець 2023 року).

Загальне падіння обсягу депозитів резидентів у банках становило 2,1%. Таким чином, загальна сума депозитів знизилася на 49,2 мільярда грн, до 2,35 трлн грн. Статистика враховує депозитні вклади як населення, так і бізнесу.

Підприємці зняли за січень 22 мільярди гривень.

Нагадаємо, 7 лютого Верховна Рада підтримала у першому читанні урядовий законопроєкт про мобілізацію. В оновленому законопроєкті пропонується запровадити заходи впливу на ухилянтів, зокрема блокування банківських рахунків.