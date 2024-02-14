Безос продовжує продавати акції Amazon: отримав ще $2 млрд

Мільярдер, засновник Amazon Джефф Безос продав своїх акцій компанії ще на 2 млрд доларів - таким чином загальна вартість акцій, які він продав за останній тиждень, сягнула 4 млрд доларів.﻿ Про це пише Financial Times із посиланням на дані регуляторів, повідомляє Економічна правда.

У вівторок Amazon подала звітність, згідно з якою Безос, який пішов у відставку з посади гендиректора компанії в 2021 році, продав 12 млн акцій на суму близько 2 млрд дол у період з п'ятниці по понеділок.

Минулого тижня Безос також продав близько 12 млн акцій на загальну суму близько 2 млрд дол.

У лютому Amazon заявив, що Безос, який є одним з найбагатших людей у світі зі статками у 190 млрд доларів за версією Forbes, планує до кінця січня 2025 року продати до 50 млн акцій Amazon через брокера Morgan Stanley.

За даними S&P Capital IQ, після нещодавнього продажу акцій Безос залишається найбільшим акціонером Amazon з часткою близько 9%.

Акції Amazon за останні 12 місяців злетіли більш ніж на 50 відсотків. Ралі призвело до того, що вартість акцій Amazon наблизилася до свого історичного максимуму, а ринкова капіталізація компанії зросла до 1,75 трлн дол.

Безос, який заснував Amazon у 1994 році, відійшов від управління компанією, щоб зайнятися іншими проєктами, в тому числі своєю космічною групою Blue Origin.