До енергосистеми України під'єднали енергоблок ТЕС після ремонту
До енергомережі під’єднали відремонтований енергоблок теплоелектростанції, який був пошкоджений при обстрілах. Про це заявили в НЕК "Укренерго", повідомляє Економічна правда.
"Протягом доби на теплових електростанціях включили в мережу після ремонту 1 з енергоблоків, що були пошкоджені при обстрілах", - йдеться у повідомленні.
У компанії зазначають, що електроенергії, виробленої електростанціями всіх видів, вистачає для забезпечення енергопостачання всіх споживачів. Дефіцит в енергосистемі не прогнозується.