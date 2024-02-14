До енергосистеми України під'єднали енергоблок ТЕС після ремонту

До енергомережі під’єднали відремонтований енергоблок теплоелектростанції, який був пошкоджений при обстрілах.﻿ Про це заявили в НЕК "Укренерго", повідомляє Економічна правда.

"Протягом доби на теплових електростанціях включили в мережу після ремонту 1 з енергоблоків, що були пошкоджені при обстрілах" , - йдеться у повідомленні.

У компанії зазначають, що електроенергії, виробленої електростанціями всіх видів, вистачає для забезпечення енергопостачання всіх споживачів. Дефіцит в енергосистемі не прогнозується.