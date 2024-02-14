Республіканці обговорювали з Трампом перетворення допомоги Україні на кредит – ЗМІ

Група сенаторів від Республіканської партії говорила з експрезидентом США Дональдом Трампом про його пропозицію надавати фінансування Україні у вигляді кредиту. Про це пише The Hill, повідомляє Європейська правда.

Республіканці кажуть, що вони звернулися до Трампа з цією ідеєю і говорили з ним під час телефонної розмови в понеділок.

"Нас була група, і ми обговорювали, як зрозуміти, що він думає, і чи серйозно він ставиться до цього, тому що якщо так, то давайте з'ясуємо, як це можна зробити" , – сказав сенатор Маркуейн Маллін.

За його словами, "це була насправді чудова розмова".

Сенатор Кевін Крамер сказав, що він також говорив з Трампом про цю ідею, яка, за його словами, набирає "великий імпульс" і, на його думку, не є "надмірно образливою для одержувачів".

Крамер проголосував за пакет, який був прийнятий Сенатом 70-29 рано вранці у вівторок і містив 60 мільярдів доларів допомоги для України. Маллін проголосував проти.

Сенатор Ліндсі Грем, який голосував проти пакета допомоги Сенату, в понеділок підтримав цю ідею, стверджуючи, що "додатковий пакет допомоги повинен бути кредитом для відповідних країн, як це пропонує президент Трамп".

"Кредит на дружніх умовах дає Америці, яка глибоко загрузла в боргах, шанс отримати наші гроші назад і змінює парадигму того, як ми допомагаємо іншим. Президент Трамп має рацію, наполягаючи на тому, щоб ми мислили нестандартно" , – сказав він у своїй заяві.

Водночас не всі республіканці підтримали ідею експрезидента.

"У випадку з Україною, наприклад, вони не зможуть заплатити. Їхня економіка зруйнована. Це фіговий листок. Але якщо він хоче фіговий листок, і якщо він потрапить до Палати представників, то я краще отримаю його, ніж нічого" , – сказав сенатор Мітт Ромні.

У лавах Демократичної партії критикують пропозицію Трампа.