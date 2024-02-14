У Чорноморського флоту залишилося 5 кораблів із 13 – ВМС України

Речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук прокоментував знищення російського великого десантного корабля "Цезар Куніков", про яке раніше заявили у Генеральному штабі України, повідомляє Радіо Свобода.

"Як казав президент Російської Федерації свого часу, "она утонула" (йдеться про слова Путіна про підводний човен "Курськ", який зі 118 членами екіпажу затонув у 2000 році в Баренцовому морі – ред.). От у принципі можемо його словами прокоментувати ситуацію, яка сталася з великим російським десантним кораблем "Цезар Куніков". Колеги з Головного управління розвідки вчергове відпрацювали по черговому об’єкту зайвому в Чорному морі" , – сказав Плетенчук.

За його словами, після знищення "Цезаря Кунікова" у Чорному морі з 13 кораблів Чорноморського флоту "у строю" залишається лише п’ять одиниць.

Плетенчук також прокоментував знищення корабля у день смерті радянського офіцера Цезаря Кунікова, в честь якого і назване судно.

"Може це лиха вдача, не кожному Цезарю вдається два рази померти в один день" , – сказав Плетенчук.

Раніше Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив повідомлення про знищення російського великого десантного корабля в Чорному морі.

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