Британська розвідка оцінила можливе застосування РФ ракет "Циркон"
Розвідка Великої Британії оцінила інформацію про можливе застосування Росією ракет "Циркон" проти України, повідомляє Європейська правда.
Про це йдеться у розвідувальному огляді британського Міноборони про російсько-українську війну за 14 лютого.
Відомство посилається на звіт Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, який повідомив, що 7 лютого російські окупанти застосували ракету 3М22 "Циркон" під час атаки на Україну, яка, як стверджує РФ, є гіперзвуковою.
Розвідка наводить російські дані, згідно з якими ракета здатна розвивати швидкість 9 Махів і має дальність польоту до 1000 км. Вона спочатку була розроблена для російського флоту.
Водночас у розвідці наголошують, що у Чорному морі РФ не має кораблі, здатних нести ці ракети, тому виникає питання щодо способу їх запуску.
У відомстві припускають, що для цього була пристосована російська система берегової оборони К-300 наземного базування.
"Якщо її використання підтвердиться, це стане серйозним викликом для української ППО через її швидкість і маневреність", – йдеться у повідомленні.
У розвідці наголошують, що росіяни випробовують нову оперативну систему озброєнь в умовах реального конфлікту для забезпечення впевненості і демонстрації спроможностей.