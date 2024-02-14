Лавров: РФ готова закінчити війну "дипломатично", але з урахуванням "реалій"

Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Росія нібито готова до політико-дипломатичного закінчення війни проти України, але тільки на підставі того, що вона вже встигла окупувати, повідомляє Українська правда.

"Ми залишаємося відкритими для політико-дипломатичного врегулювання на основі врахування наших законних інтересів, на основі врахування реалій, які склалися за довгі роки і які зараз призвели до нинішньої ситуації" , – сказав Лавров.

При цьому Лавров зазначив, що оскільки "західні країни" не хочуть враховувати інтереси Москви та реалії, що склалися "на землі", то варіантів домовитися "поки що не проглядається".

"Однак, за відсутності у тих, хто оголосив нам війну, серйозних пропозицій і (з урахуванням) їхнього небажання враховувати ні наші інтереси, ні реалії на землі, говорити за столом переговорів поки що не вийде. Варіантів таких не проглядається" , – зазначив російський міністр.

Він також заявив, що нібито "Вашингтон і його союзники не полишають мрій про нанесення нам стратегічної поразки".

При цьому Лаврову привиділося, що російська армія нібито "успішно діє" на "українському театрі воєнних дій", і нібито "на Заході вже більше говорять не про свою перемогу, а про те, як би не дати перемогти Путіну".

Російський чиновник також вкотре повторив, що безпека Росії і захоплених окупантами українських територій нібито "буде надійно забезпечена, а цілі спецоперації (так росіяни називають війну проти України − ред.) у цьому контексті будуть досягнуті".