Столтенберг звернувся до Трампа: Годі підривати систему стримування

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг натякнув на те, що кандидат у президенти США Дональд Трамп своїми заявами шкодить безпеці Альянсу, і заявив, що чекає на зміну його риторики. Про це він заявив перед зустріччю міністрів оборони Альянсу, повідомляє Європейська правда.

Відповідаючи на запитання журналістів про останні скандальні заяви Дональда Трампа, в яких той поставив під сумнів намір захищати інших союзників у разі нападу РФ, Столтенберг нагадав, що досі успіх Альянсу ґрунтувався на непорушності цього зобов’язання: "НАТО був здатний запобігати атаці на Альянс протягом 75 років" .

За словами Столтенберга, головною силою Альянсу є принцип стримування, який ґрунтується на тому, що противники впевнені у спільній відповіді НАТО у разі нападу на будь-якого члена. Відмова від цього принципу руйнує силу Альянсу.

"Ідея і фокус НАТО – запобігти війні... Будь-які припущення про те, що ми не будемо захищати одне одного, підривають нашу безпеку" , – наголосив генсек, зазначивши також, що наразі усі чинні уряди членів НАТО підкреслюють непорушність принципу спільної оборони.