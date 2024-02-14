У ЗСУ є запасні шляхи постачання в Авдіївку – речник

В Авдіївці Донецької області ідуть вуличні бої, командування передбачило запасні шляхи постачання до міста на випадок, якщо російські війська перекриють основний логістичний шлях.﻿﻿ Про це заявив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій в ефірі національного телемарафону, повідомляє Українська правда.

"Станом на зараз ситуація на лінії бойового зіткнення є динамічною і може змінюватися буквально щогодини. Наші війська докладають всіх можливих зусиль, щоб утримати визначені позиції.

На той випадок, якщо основна логістична артерія буде перерізана противником, нашим командуванням передбачені запасні шляхи постачання" , – сказав речник.

Коментуючи тезу про перехід російських військ від так званих "м'ясних штурмів" до роботи малими штурмовими групами, Лиховій сказав, що в Авдіївці вже кілька днів тривають вуличні бої і обстановка диктує певну зміну тактики.

За словами речника ОСУВ "Таврія", ситуація є гнучкою, динамічною, "напруженою, але контрольованою". У деякі дні ворог застосовує бронегрупи на півдні й півночі міста, а в деякі дні працює малими штурмовими групами.

"На одному з порівняно невеликих відрізків лінії бойового зіткнення на Авдіївському напрямку ворог застосовував штурмові малі піхотні групи, але одразу з 5-6 бригад. Це свідчить про інтенсивність боїв, які ведуться, і ворожу навалу, яка там зосереджена. Загалом на авдіївському напрямку ворог зосередив близько 50 тисяч осіб особового складу", – зазначив речник.

Лиховій сказав, що важливо тримати кожен клаптик української землі, але бійці не тримають "купи каміння, купи обгорілого заліза", а коли ситуація стає найскладнішою, головне – зберегти життя бійців і відвести їх на інший рубіж.

За його словами, тримати Авдіївку важливо, щоб фронт не посунувся далі й міста на захід від Авдіївки не були знищені.