У США вважають, що "Циркон" може обходити Patriot, але є умова – NYT

США поки не підтверджують, що Росія могла використати протикорабельну гіперзвукову крилату ракету 3М22 "Циркон" під час удару по Києву 7 лютого. Проте якщо опис ракети точний – "Циркон" може стати однією з найшвидших ракет у світі. Про це повідомили журналісти The New York Times із посиланням на слова американських чиновників, які говорили на умовах анонімності, повідомляє Ліга.net.

Співрозмовники видання заявили, що оцінюють заяву експертів Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (КНДІСЕ) щодо використання Росією ракети "Циркон" 7 лютого, але не можуть підтвердити це.

NYT повідомило, що за останній рік протиповітряна оборона України показала себе ефективно, але останніми місяцями РФ почала здійснювати складніші обстріли з використанням різних типів ракет та ударних дронів.

Якщо попередній опис Росією можливостей ракети виявиться правильним, зазначили експерти виданню, вона зможе уникнути потужного протиракетного захисту, такого як розроблена США система Patriot, яку Україна використовувала для збиття інших російських гіперзвукових і крилатих ракет.

Автори видання додають, що якщо опис ракети точний, то "Циркон" може стати однією з найшвидших ракет у світі.

Науковий співробітник і експерт з морської сили в Королівському інституті об’єднаних служб (Британія) Сідхарт Каушал зазначив, що ракета була випробувана у 2015 році, а у 2022-му росіяни заявили про її готовність. Він наголосив, що "використання "Циркону" стало б новим кроком у повітряній кампанії Росії проти української військової та цивільної інфраструктури".

За словами експерта, ракета була випробувана на двох військових кораблях — фрегаті типу "Адмірал Горшков" і підводному човні типу "Ясень", але зараз ці військові кораблі не знаходяться у Чорному морі.