Євросоюз пропонує запровадити санкції проти КНДР за постачання ракет РФ – ЗМІ

Європейський Союз запропонував запровадити санкції проти Північної Кореї за надання Росії ракет, які вона використовує проти України. Про це пише агентство Bloomberg, яке ознайомилось з відповідними документами, повідомляє Європейська правда.

ЄС пропонує внести до санкційного списку міністра оборони Північної Кореї та Головне ракетне бюро – урядовий орган, який здійснює нагляд за програмою балістичних ракет.

Крім ракет Північна Корея також надала Росії сотні тисяч артилерійських боєприпасів. Завдяки цій підтримці, а також здатності Москви отримувати деталі через треті країни, Росія змогла наростити виробництво боєприпасів, що значно перевищує обсяги, які Україна отримує від своїх союзників.

Агентство зазначає, що вплив ймовірних заходів проти Північної Кореї, які включають заборону на в'їзд і заморожування активів, швидше за все, буде здебільшого символічним.

Раніше Bloomberg повідомляло, що Європейська комісія запропонувала нові торговельні обмеження щодо близько двох десятків компаній, зокрема трьох, розташованих у Китаї, які звинувачуються в підтримці військових дій Росії в Україні.

Видання EUObserver з посиланням на проєкт документа, що є у розпорядженні редакції, писало, що у переліку – низка російських компаній, які допомагають везти зброю з КНДР на захід Росії, а також кілька другорядних посадовців, причетних до вивезення українських дітей вглиб окупованих територій і до Росії.