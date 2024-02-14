Генсек НАТО прокоментував знищення корабля "Цезар Куніков"

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг прокоментував останні успіхи України у Чорному морі після потоплення російського ВДК "Цезарь Куніков". Про це він заявив журналістам перед зустріччю міністрів оборони Альянсу, повідомляє Європейська правда.

Генсек нагадав, що Україна ще торік зробила Чорне море небезпечним для російських кораблів.

"Україна спромоглася завдати суттєвих пошкоджень російському флоту. Вони, по суті, змогли відкинути флот від західної частини Чорного моря – і це велике досягнення та велика перемога" , – пояснив він.

За словами Столтенберга, це також посилює оптимізм союзників щодо військових спроможностей ЗСУ.

"Ми всі розчаровані тим, що торішній контрнаступ не досяг більшого успіху. Але треба пам’ятати, що хоча лінія фронту не змістилася, Україна змогла атакувати далеко за лінією фронту і на землі, руйнуючи важливі потужності, включно з російськими літаками (на летовищах), так і на морі, продовжуючи руйнувати російський флот" , – заявив він, коментуючи останні повідомлення.

За словами Столтенберга, "ще кілька місяців тому мало хто вірив, що це було можливо", тож Україна перевершила очікування.