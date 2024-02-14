Економіка Нідерландів вийшла з рецесії, цьогоріч очікується зростання
Економіка Нідерландів у 4 кварталі 2023 року вийшла з рецесії на тлі зростання споживчих витрат і експорту. Про це пише Bloomberg, повідомляє Економічна правда.
Валовий внутрішній продукт виріс на 0,3% та припинив три квартальні скорочення. Загалом економіка Нідерландів за підсумками 2023 року зросла лише на 0,1%.
"Цей рік виглядає більш багатообіцяючим, оскільки МВФ прогнозує зростання на 0,7%", - пише агентство.
Зростання ВВП у четвертому кварталі 2023 року переважно пов'язане зі споживанням домогосподарств, зазначає CBS.
Так, споживання домогосподарств зросло на 1,8% в четвертому кварталі 2023 року порівняно з третім кварталом.
"За винятком деяких кварталів, пов'язаних з коронавірусом, це найбільше зростання споживання, яке ми спостерігали за довгий час", - сказав головний економіст CBS Пітер Хейн ван Мулліген.
За його словами, зростання витрат домогосподарств значною мірою пов'язане з сильним ринком праці - все більше людей мають оплачувану роботу, а заробітна плата значно зросла.
"У поєднанні зі зниженням інфляції це забезпечило значне зростання купівельної спроможності. І люди одразу ж витратили ці додаткові гроші", - додав експерт.