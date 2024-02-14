Суд у Сербії повернув справу ексгенерала СБУ Наумова на повторний розгляд

Апеляційний суд у Сербії скасував вирок першої інстанції щодо засудження ексгенерала СБУ Андрія Наумова до року позбавлення волі за відмивання грошей, справу повернули до суду.﻿﻿ Про це пише балканська служба "Радіо Свобода" із посиланням на коментар пресслужби суду, повідомляє Українська правда.

Апеляційний суд міста Ніш 14 лютого скасував вирок і повернув справу до суду для ухвалення нового рішення.

Нагадаємо, ексначальника Головного управління внутрішньої безпеки Служби безпеки України Андрія Наумова в Україні підозрюють у шахрайстві та зловживаннях. Ім'я Наумова також пов'язували зі справою про державну зраду колишнього керівника Кримського УСБУ Олега Кулініча, але справи про державну зраду проти самого Наумова немає.

У ДБР заявляли, що Наумов міг збирати та передавати російським спецслужбам дані, що становлять державну таємницю, зокрема, щодо систем безпеки зони відчуження ЧАЕС.

Наумов виїхав з України за кілька годин до початку широкомасштабного вторгнення російських військ у ніч проти 24 лютого. Кортеж Наумова з грошима та коштовностями залишив Україну буквально за кілька годин до початку повномасштабної війни.

Наумова затримали у Сербії 7 червня 2022 року, коли він намагався потрапити до Північної Македонії в транспортному засобі, в якому було 592 тисячі євро, 120 тисяч доларів і два діаманти.

У липні 2022 року Вищий суд міста Ниш у Сербії відхилив запит про екстрадицію Андрія Наумова, а Апеляційний суд у Ниші згодом підтвердив це рішення.

Рішення у справі Андрія Наумова про відмивання коштів сербський суд оголосив у вересні 2023 року, ув'язнивши його на рік. На той час він практично вже відбув річний термін ув'язнення.

3 січня 2024 року стало відомо, що Наумов вийшов на волю.