Суд у Сербії повернув справу ексгенерала СБУ Наумова на повторний розгляд
Апеляційний суд у Сербії скасував вирок першої інстанції щодо засудження ексгенерала СБУ Андрія Наумова до року позбавлення волі за відмивання грошей, справу повернули до суду. Про це пише балканська служба "Радіо Свобода" із посиланням на коментар пресслужби суду, повідомляє Українська правда.
Апеляційний суд міста Ніш 14 лютого скасував вирок і повернув справу до суду для ухвалення нового рішення.
Нагадаємо, ексначальника Головного управління внутрішньої безпеки Служби безпеки України Андрія Наумова в Україні підозрюють у шахрайстві та зловживаннях. Ім'я Наумова також пов'язували зі справою про державну зраду колишнього керівника Кримського УСБУ Олега Кулініча, але справи про державну зраду проти самого Наумова немає.
У ДБР заявляли, що Наумов міг збирати та передавати російським спецслужбам дані, що становлять державну таємницю, зокрема, щодо систем безпеки зони відчуження ЧАЕС.
Наумов виїхав з України за кілька годин до початку широкомасштабного вторгнення російських військ у ніч проти 24 лютого. Кортеж Наумова з грошима та коштовностями залишив Україну буквально за кілька годин до початку повномасштабної війни.
Наумова затримали у Сербії 7 червня 2022 року, коли він намагався потрапити до Північної Македонії в транспортному засобі, в якому було 592 тисячі євро, 120 тисяч доларів і два діаманти.
У липні 2022 року Вищий суд міста Ниш у Сербії відхилив запит про екстрадицію Андрія Наумова, а Апеляційний суд у Ниші згодом підтвердив це рішення.
Рішення у справі Андрія Наумова про відмивання коштів сербський суд оголосив у вересні 2023 року, ув'язнивши його на рік. На той час він практично вже відбув річний термін ув'язнення.
3 січня 2024 року стало відомо, що Наумов вийшов на волю.