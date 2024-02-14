Що побачили пілоти РФ на місці ураження "Цезаря Кунікова" – перехоплення ГУР

Перехоплені радіопереговори росіян із місця влучання у великий десантний корабель "Цезар Куніков", який виглядав завантаженим технікою, свідчать про знищення цього судна.﻿﻿ Про це заявили у Головному управлінні розвідки Міноборони України, повідомляє Українська правда.

Візуальний огляд місця затоплення корабля росіяни здійснювали з гелікоптерів Ка-52 та Мі-8, ретранслятором інформації виступив військово-транспортний літак Ан-26 ВКС РФ.

"Наблюдаю обломки и маслянистое пятно" , – каже пілот російського вертольота.

Атаку здійснили спецпризначенці української розвідки.

ГУР зазначає, що російський ВДК "Цезар Куніков" упродовж 10 днів перебував на стоянці біля спеціалізованої причальної стінки, так званого "сліпа", з якої окупанти здійснюють завантаження кораблів військовим озброєнням та технікою.