Окупанти готуються до наступу на Оріхівському напрямку – речник ЗСУ

Попри відносне затишшя на Оріхівському напрямку, РФ стягнула сюди угрупування рівне силам в районі Авдіївки. Ворог готується до нового наступу та ЗСУ в курсі його планів. Про це заявив речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій в ефірі телемарафону, пише Наталія Гурковська, РБК-Україна.

"На Оріхівському напрямку панує дуже відносне затишшя. Хоча обстріли тривають. Там очікується новий ворожий наступ. Тому що угруповування ворога в особовому складі, яке там зібралося, приблизно таке ж за масштабами як на Авдіївському напрямку" , - розповів він.

Спікер додав, що традиційно основними напрямками, де ворог зосереджує свої штурмові дії, залишається Авдіївський і напрямок Мар'їнки на село Новомихайлівка, де ворог намагається захопити східні околиці села, але там він теж зазнає значних втрат.