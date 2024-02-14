Окупанти готуються до наступу на Оріхівському напрямку – речник ЗСУ
Попри відносне затишшя на Оріхівському напрямку, РФ стягнула сюди угрупування рівне силам в районі Авдіївки. Ворог готується до нового наступу та ЗСУ в курсі його планів. Про це заявив речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій в ефірі телемарафону, пише Наталія Гурковська, РБК-Україна.
"На Оріхівському напрямку панує дуже відносне затишшя. Хоча обстріли тривають. Там очікується новий ворожий наступ. Тому що угруповування ворога в особовому складі, яке там зібралося, приблизно таке ж за масштабами як на Авдіївському напрямку", - розповів він.
Спікер додав, що традиційно основними напрямками, де ворог зосереджує свої штурмові дії, залишається Авдіївський і напрямок Мар'їнки на село Новомихайлівка, де ворог намагається захопити східні околиці села, але там він теж зазнає значних втрат.
"Ворог готується до наступу, який очікується. Стягує резерви, готується до нових дій. Ми це бачимо. Ми до цього готуємося", - підкреслив Лиховій.