В Україні майже мільйон чоловіків, про яких держава знає лише ІПН

В Україні перебувають близько 950 тисяч чоловіків, про яких державі не відомо нічого, крім ІПН. Вони не працюють, не платять податків, не служать у війську, тобто перебувають у тіні, повідомляє Економічна правда.

Станом на зиму 2024 року в Україні теоретично є 11,1 мільйона чоловіків, які підлягають мобілізації. Саме стільки чоловіків від 25 до 60 років мають реєстраційний номер платника податків (ІПН).

Понад мільйон людей, 11% від усієї кількості, уже зараз служать у різних структурах Сил оборони.

Ще майже 3 мільйони чоловіків залишились на окупованих із 2014 року територіях, приблизно мільйон перебуває за кордоном і ще щонайменше 1,5 мільйона мають різні групи інвалідності.