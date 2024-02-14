Євросоюз може збільшити обсяг допомоги Україні – посол

Постійний представник України при ЄС Всеволод Ченцов допускає, що Європейський Союз може переглянути у бік збільшення обсяг допомоги Україні на 50 млрд євро, передбачені на чотири роки, повідомляє Європейська правда.

"Я думаю, що Україна отримає більше, ніж 50 мільярдів. Тому що посередині - тобто через два роки – (передбачена) можливість перегляду цього інструменту. І я думаю, що він буде переглядатися в бік збільшення" , – зазначив посол.

Він пояснив, що потреби України набагато більші, ніж ухвалена сума – "на два порядки більші".

"Але коли ми говоримо про нашу макрофінансову стабільність, про інвестиційну складову…, про технічну допомогу, яка пов'язана в тому числі з потребами підготовки до членства, я думаю, що наші потреби будуть уточнюватися" , – зазначив дипломат.

Ченцов зауважив, що у цьому контексті важливо, яким чином будуть наповнюватися грантова і кредитна частини допомоги, і чи будуть використані заморожені російські активи.