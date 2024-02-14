Євросоюз може збільшити обсяг допомоги Україні – посол
Постійний представник України при ЄС Всеволод Ченцов допускає, що Європейський Союз може переглянути у бік збільшення обсяг допомоги Україні на 50 млрд євро, передбачені на чотири роки, повідомляє Європейська правда.
"Я думаю, що Україна отримає більше, ніж 50 мільярдів. Тому що посередині - тобто через два роки – (передбачена) можливість перегляду цього інструменту. І я думаю, що він буде переглядатися в бік збільшення", – зазначив посол.
Він пояснив, що потреби України набагато більші, ніж ухвалена сума – "на два порядки більші".
"Але коли ми говоримо про нашу макрофінансову стабільність, про інвестиційну складову…, про технічну допомогу, яка пов'язана в тому числі з потребами підготовки до членства, я думаю, що наші потреби будуть уточнюватися", – зазначив дипломат.
Ченцов зауважив, що у цьому контексті важливо, яким чином будуть наповнюватися грантова і кредитна частини допомоги, і чи будуть використані заморожені російські активи.
"Чи нас влаштує, що ми встановлюємо цю стелю 50 мільярдів? Напевно, ні. Тому що російські активи – це набагато більше, ніж 50 мільярдів. І навіть якщо ми говоримо про доходи, ну, за 4 роки, як вони порахували, це 17 мільярдів. Тому ми розраховуємо, що, все ж таки, країни-члени не лише за рахунок цих доходів від російських активів будуть наповнювати грантову частину", – зауважив дипломат.