Китай в ООН вимагає припинити постачати зброю в Україну

Постійний представник Китаю при ООН Чжан Цзюнь заявив, що західні країни мають припинити постачати зброю в Україну та докласти зусиль для встановлення миру, повідомляє Ділова столиця.

Постпреда Китаю в ООН цитує видання Newsweek.

"Певні країни повинні негайно припинити підливати олію у вогонь і припинити підривати дипломатичні зусилля міжнародної спільноти" , — заявив постпред.

За його словами, безпека однієї країни не може здійснюватись за рахунок безпеки інших держав. Крім того, Чжан Цзюнь закликав НАТО "припинити загрози".

"НАТО має дотримуватися діалогу та консультацій при вирішенні суперечок та загального спрямування політичного врегулювання замість того, щоб займатися тиском, наклепом та односторонніми санкціями і тим більше застосовувати силу" , — наголосив представник Китаю.

Він зазначив, що Росія та Україна мають виконати Мінські угоди, досягнуті країнами у 2014 році.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассіс заявив, що під час зустрічі з главою МЗС Китаю Ван Ї запропонував КНР приєднатися до Глобального саміту миру.