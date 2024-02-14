Українські перевізники перекриють пункт пропуску на кордоні з Польщею

З 15 лютого на пункті пропуску "Ягодин — Дорогуськ" українські перевізники планують розпочати акцію протесту у відповідь на дії польських фермерів, які блокують рух вантажівок через українсько-польський кордон. Про це розповів керівник громадської організації "Перевізники західного регіону" Віталій Коценко, повідомляє Суспільне.

За його словами, акція має розпочатися о 9:00,

Учасники акції не будуть впускати на територію України польських перевізників, які перетинатимуть пункт пропуску "Ягодин — Дорогуськ". Проїзд рейсових автобусів не блокуватимуть.

Тривалість протестів українських перевізників залежатиме від ситуації з польського боку кордону.