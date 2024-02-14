У ДПСУ розповіли, як вантажівкам об'їхати заблоковані КПП на кордоні з Польщею
Вантажівки можуть об'їхати пункти пропуску, які польські протестувальники заблокували на кордоні з Україною. Для цього їм необхідно скористатися КПП на кордоні з іншими країнами, повідомляє РБК-Україна.
Про це заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.
За його словами, великих пунктів пропуску, де можуть проїхати вантажівки, на кордоні між Україною та Польщею чотири. І троє з них блокуються протестувальниками.
"Фактично залишається один напрямок для великих фур - це "Краківець", - уточнив Демченко.
Але, за його словами, на інших ділянках кордону з іншими країнами, що межують із Україною, ситуація спокійна. Там немає ні обмежень, ні значних черг.
Блокада кордону із Польщею
Нагадаємо, 9 лютого польські фермери в черговий раз заблокували на кордоні з Україною три пункти пропуску: "Медика - Шегині", "Хребенне - Рава-Руська" та "Дорогуськ - Ягодин".
На перерахованих вище КПП значно ускладнено рух вантажівок.
Нещодавно польські фермери влаштували провокації на кордоні з Україною,вони висипали з фур зерно.