Канада оголосила про виділення 44 млн доларів на модернізацію ВПС України

Канада оголосила про виділення 60 мільйонів канадських доларів (44 млн дол. США) на модернізацію ВПС України, повідомляє Ділова столиця.

Про це заявив міністр національної оборони Білл Блер за підсумками 19-го засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" з посиланням на пресслужбу уряду Канади.

"Блер оголосив, що Канада зробить новий внесок у розмірі 60 мільйонів доларів до Коаліції військово-повітряних сил UDCG. Ця пожертва підтримає створення стійких можливостей винищувачів F-16 в Україні. Зокрема, ці кошти допоможуть отримати життєво необхідні матеріали та обладнання для F-16, наприклад запасні частини, озброєння, авіоніку та боєприпаси" , — йдеться в повідомленні.

Як повідомлялось, раніше стало відомо, що Канада досі не передала Україні комплекси ППО NASAMS, які обіцяла пожертвувати ще в січні минулого року.