ГУР: Більшості екіпажу російського "Цезар Куніков" не вдалось врятуватись

За даними розвідки, більшості екіпажу російського великого десантного корабля "Цезар Куніков", який було знищено у Чорному морі, не вдалося врятуватись, повідомляє Українська правда.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов у відео-коментарі журналістам.

"Все пройшло за планом. Результативно. Ворожий корабель знищений і він не підлягає відновленню. Разом із вантажем там був боєкомплект.

За наявною інформацією, більшості екіпажу ВДК "Цезар Куніков" не вдалось врятуватись".

Водночас, інформація про кількість ліквідованих окупантів, які були на борту корабля, наразі уточнюється.

Предствник ГУР уточнив, що принаймні більшості екіпажу не вдалося врятуватися.

Юсов розповів, що великий десантний корабель росіян був знищений приблизно за 4 км від берега в районі Алупки.

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