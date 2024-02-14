Німеччина обіцяє збільшити постачання снарядів Україні у 2024 році

Німеччина продовжує вкладати кошти у виробництво боєприпасів, тому Україна 2024 року зможе отримати щонайменше втричі більше снарядів, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить заява міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса.

За його словами, країна заклала 3,5 млрд євро на виробництво боєприпасів.

Він також уточнив, що 2024 року Німеччина поставить Україні артилерійських снарядів у три-чотири рази більше, ніж 2023 року.

Міністр зазначив зростаючу динаміку в питанні боєприпасів, що позитивно позначається як на самій Україні, так і на Німеччині.

Збільшення виробництва боєприпасів

Нещодавно прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас сказала, що Європа наростила втричі виробництво снарядів для України. Але досягти мети в один мільйон так і не вдалося.

Також міністр закордонних справ Радослав Сікорський заявляв, що Польща розглядає можливість виробництва більшої кількості боєприпасів для допомоги Україні.

А Норвегія анонсувала виділення понад 90 мільйонів доларів на збільшення виробництва боєприпасів і розвиток потенціалу оборонної промисловості країни.