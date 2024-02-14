МЗС Британії закликало Конгрес США схвалити допомогу Україні
Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон закликав американських законодавців схвалити пакет допомоги Україні, заявивши, що "це питання глобальної безпеки", повідомляє Ділова столиця.
Про це повідомляє Bloomberg.
Виступаючи в середу, 14 лютого, в Софії з прем'єр-міністром Болгарії Ніколаєм Денковим, Кемерон сказав, що "немає нічого важливішого", ніж підтримка України на тлі російської агресії.
"Британія представила свій пакет підтримки на наступний рік, Європейський Союз представив свій, і я закликаю членів Конгресу США, які будуть розглядати це, проголосувати за власний пакет. Це має вирішальне значення для американської безпеки. Весь світ буде спостерігати за тим, що відбувається в Конгресі", — сказав Кемерон.
Цього тижня Сенат США схвалив законопроєкт про $95 млрд допомоги Україні, Ізраїлю і Тайваню після місяців затримок, але законодавство все ще чекає на затвердження в Палаті представників. Пакет включає військову допомогу Україні на 60 мільярдів доларів. Обидві палати Конгресу повинні підтримати документ, перш ніж президент США Джо Байден зможе підписати його як закон.
У Палаті представників, контрольованій республіканцями, законопроєкт про допомогу Києву ризикує зіштовхнутися зі значними перешкодами. Спікер Палати республіканець Майк Джонсон вже натякав, що може не винести документ на голосування.
Нагадаємо, 8 лютого Сенат США зробив крок до ухвалення пакета з допомогою Україні, Ізраїлю і Тайваню. Проте шанси на його схвалення у Палаті представників поки залишаються невизначеними.