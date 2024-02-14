Республіканці посилюють тиск на Джонсона по проекту з допомогою України

Сенатори-республіканці посилюють тиск спікера Майка Джонсона, щоб змусити його винести проєкт безпекової допомоги для України та інших союзників на суму 95 млрд доларів на розгляд Палати представників, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомляє The Hill.

Сенатор Том Тілліс від республіканців заявив, що його однопартійці в Палаті представників зіткнуться з політичними наслідками на виборах в цьому році, якщо не ухвалять законопроєкту Сенату з підтримкою України та дозволять президенту РФ Владіміру Путіну переломити хід війни.

Він повторив застереження лідера республіканської меншості в Сенаті Мітча Макконнелла про те, що законодавців будуть судити майбутні історики, якщо вони дозволять пакету фінансування пролежати так довго, що це дорого коштуватиме Україні та може заохотити супротивників США в інших частинах світу.

"Тепер спікеру доведеться вирішити, де він хоче бути в цій главі історії і чи є варіант просто нічого не робити. Побачимо, що він зробить", – зазначив Тілліс.

Сенатор попередив, що якщо Україна не зможе відбити новий російський наступ через те, що контрольована республіканцями Палата представників не ухвалить рішення про надання більшої військової допомоги, це зашкодить партії перед виборами.

"Якщо Путін переможе, республіканці програють. Якщо відбудеться остаточна зміна позиції на полі бою до листопада, в цьому немає жодних сумнівів", – сказав Тілліс.

Він вказав, що якщо "відбудеться гучна поразка" української армії, або росіяни "візьмуть велике місто, чи постукають у двері Києва", це матиме "величезні політичні наслідки".

За його словами, за такого сценарію республіканці, відповідальні за припинення підтримки України, будуть змушені відповідати за це перед виборцями.

Водночас деякі сенатори-республіканці вважають, що коли за 20 хвилин до початку голосування за проєкт Джонсон виступив із заявою, що сенатори повинні повернутись до питання кордону, це перейшло межу.

"Я не знаю, чому він взагалі повинен це коментувати. Існує процес, коли ми ухвалюємо рішення та надсилаємо його, і вони ухвалюють рішення та надсилають його..." – сказав сенатор Кевін Крамер, один із 22 республіканців Сенату, які проголосували за пакет з допомогою Києву.

За даними The Hill, демократи в Палаті представників обговорюють можливість зібрати більшість підписів, щоб змусити винести на голосування проєкт на підтримку Україні, оскільки Джонсон відмовляється виносити його на голосування.

Нагадаємо, напередодні Сенат США проголосував за пакетний законопроєкт, який передбачає 61 млрд доларів для України на підтримку її зусиль з протистояння агресії РФ, 14 млрд доларів для Ізраїлю у його війні проти ХАМАС і ще 4,83 млрд доларів для підтримки партнерів в Індо-Тихоокеанському регіоні, зокрема Тайваню, і стримування агресії з боку Китаю.

Поки невідомо, чи погодяться республіканці у Палаті представників підтримати проєкт після його схвалення у Сенаті. Принаймні спікер палати Майк Джонсон розкритикував текст.