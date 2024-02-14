Швейцарія збільшить фінансування на оборонні витрати до 22 млрд доларів

Уряд Швейцарії вирішив збільшити військові витрати протягом наступних років. До 2035 року країна планує витратити на оборону понад 22 мільярди доларів, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявила президет Швейцарії Віола Амхерд, повідомляє The Guardian.

За її словами, до 2035 року буде виділено близько 22 мільярдів доларів додаткового фінансування. Варто зауважити, що у 2023 році Швейцарія виділила близько 2 мільярдів доларів на оборону.

"Ситуація з політикою безпеки, очевидно, складна, враховуючи нинішню нестабільність, війну на європейському континенті, збройні конфлікти на Близькому Сході та інші гарячі точки у світі" , - сказала вона.

Вона зауважила, що Швейцарія також побудує новий центр обробки даних для військових і модернізує деякі бази. Окрім цього планується закупити нове військове обладнання, включаючи керовані ракети та мобільні радари для наземних військ, а також для вдосконалення систем зв'язку.

Такі дії Швейцарії пов'язані із хвилюванням лідерів ЄС щодо безпеки та заявами колишнього президента США Дональда Трампа про те, що Вашингтон може не захистити членів НАТО від потенційного нападу Росії, якщо вони не витрачатимуть достатньо коштів на оборону.

Що сказав Трамп?

10 лютого в Південній Кароліні Трамп заявив, що не захоче захищати членів НАТО від нападу Росії, якщо внесок цих країн до оборонного Альянсу буде недостатнім.

"Ні, я б не став вас захищати. Насправді я заохочував би їх (Росію) робити все, що вони, чорт забирай, хочуть. Ви повинні заплатити" , - сказав Трамп.

Ці висловлювання викликали закиди з боку Білого дому, який назвав їх "жахливими та божевільними", а також з боку інших високопоставлених західних чиновників. Зокрема, президент США Джо Байден назвав Дональда Трампа "корисним поплічником" Путіна.

Зазначимо, що нездатність багатьох із 31 члена НАТО досягти цільового показника витрат на оборону у розмірі не менше 2% валового внутрішнього продукту вже давно стала каменем спотикання між США та іншими країнами-членами Альянсу. Дійшло до того, що під час обговорення кандидатів на пост генсека НАТО враховувався внесок тієї чи іншої країни в оборону Альянсу.

Як раніше писало Politico, деякі американські законодавці категорично виступають проти кандидатури Марка Рютте, оскільки Нідерланди на постійній основі не можуть досягти цільового показника витрат НАТО на оборону в 2% ВВП. На відміну від уряду Нідерландів, уряд прем'єр-міністра Естонії Каї Каллас, яка також значиться в претендентах на посаду, погодилося підвищити витрати на оборону до 3% ВВП на 2024-2027 роки з 2,85% цього року. Як додавало видання, зазначені цифри ставлять Рютте в невигідне становище щодо прем'єр-міністра Естонії.

У НАТО готуються до можливих ескалацій

Раніше керівник Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер заявив, що альянс потребує трансформації, а Захід повинен підготуватися до епохи, в якій все може статися у будь-який час, включаючи початок війни.

Його зауваження пролунало на тлі затримки чи обмеження військової допомоги Україні від США та Євросоюзу.

16 січня президент України Володимир Зеленський попередив, що коливання Заходу в підтримці Києва та побоювання ескалації війни з Росією можуть продовжити бойові дії на роки.

Раніше німецьке видання Bild писало, що НАТО має намір провести у лютому масштабні навчання за участю близько 90 тисяч військовослужбовців. Сценарієм навчань є напад РФ на територію Альянсу.