Ігнат: Україні потрібні додаткові ракети та системи ППО для стримування РФ

Україні потрібні додаткові ракети та системи ППО для того, щоб мати змогу стримувати ворожу авіацію на значній відстані від кордону, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить заява речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

За його словами, питання постачання ракет для ППО, а також додаткових систем, постійно тримається на контролі. Україна обговорює це з союзниками. Однак варто розуміти, що ППО допомагає не лише відбивати ворожі атаки по території України, а й тримати далі від кордону ворожу авіацію.

"Нам потрібні додаткові ракети, або системи, для того, щоб продовжувати вести ефективні протиповітряні бої. Нам ракети треба не лише для знищення крилатих чи балістичних ракет РФ, а і для того, щоб стримувати авіацію РФ на віддаленні до підконтрольної Україні території. Це ключове питання по всі ліні кордону. Навіть починаючи від Білорусі, там теж є активність ворожої авіації" , - сказав Ігнат.

Атака на аеродром "Бельбек": знищення літаків

31 січня у тимчасово окупованому Криму пролунала серія вибухів. Окупанти заявили про нібито "запуск 20 ракет", які нібито вдалося збити. Своєю чергою, командувач Повітряних сил Збройних сил України Микола Олещук натякнув, що ЗСУ вдарили по аеродрому "Бельбек".

При цьому спочатку анонімний російський Telegram-канал "Кремлівська табакерка" повідомив про втрату двох літаків Су-27, одного Су-30 і 12 загиблих, у тому числі пілотів, у Бельбеку.

2 лютого спікер Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що на аеродромі "Бельбек" у тимчасово окупованому Криму під час атаки 31 січня було вражено щонайменше три літаки росіян, а також особовий склад.