В МЗС України запевнили, що працюють над трибуналом для Росії

Міністерство закордонних справ України працює над створенням трибуналу по російській агресії, повідомляє Ділова столиця.

Про це заявила перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова в ефірі каналу FREEДОМ.

За її словами, Україна активно захищає свої інтереси в міжнародних судових інстанціях.

"Ми ведемо великі перемовини про те, щоб запустити трибунал по агресії. Сьогодні є група країн, яка вже підтримує трибунал й перемовини йдуть про модальність цього трибуналу — в якій формі та де він проходитиме. Тобто цей трек із відновлення справедливості вже дуже активний. Так, він трохи довший, але мені здається, що "Нюрнберг 2.0" буде" , — підкреслила Джапарова.

Як повідомлялось, у вересні 2023 року Європарламент визнав режим самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка співучасником російських злочинів в Україні та закликав створити спеціальний трибунал для нього.