Литва очолить коаліцію з 20 країн з розмінування України

Литва і ще 20 країн підписали увійшли до колації з розміування України, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Міноборони Литви.

"Перший важливий крок зроблено, і попереду на нас чекає велика робота. Якщо ситуація з підготовкою солдатів у сфері розмінування наразі задовільна, то потреба в обладнанні є критичною. У рамках коаліції з розмінування Литва передасть українській армії бронетранспортери і виділить EUR1,2 мільйона на програму підтримки НАТО України у сфері розмінування" , - сказав міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас.

Окрім цього Литва приєдналася до коаліції з артилерії та дронів.

"В артилерійській коаліції нашим першим внеском будуть боєприпаси 155 мм, а в безпілотній коаліції - безпілотники і протидронні системи. Крім усього цього, найближчим часом ми доставимо в Україну ще одну партію зимової техніки" , - розповів Анушаускас.

Розмінування Чорного моря

Нагадаємо, у зв'язку з проблемою великої кількості дрейфуючих мін у Чорному морі та продовженням російських атак в акваторії Україна продовжує зміцнювати співпрацю з країнами-членами НАТО в питаннях розмінування моря.

На тому тижні глава Міноборони Болгарії Тодор Тагарєв заявив, що угода країни з Румунією та Туреччиною про створення протимінної групи в Чорному морі скоро буде підписана. Після цього місія розпочнеться.

Вже 11 січня міністр оборони Туреччини Ясар Гюлер, його румунський колега Ангел Тілвар і заступник міністра оборони Болгарії Атанас Запрянов підписали в Стамбулі меморандум про взаєморозуміння, щоб сформувати тристоронню ініціативу зі знешкодження вибухових речовин.

Додамо, нещодавно речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук розповів, скільки часу піде на розмінування Чорного моря. Вчора він також заявив, що робота українського "зернового коридору" вийшла на свої потужності до повномасштабного вторгнення Росії.