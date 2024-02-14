Зеленський відреагував на знищення російського корабля "Цезар Куніков"

Президент Володимир Зеленський подякував Силам оборони за черговий крок з очищення акваторії Чорного моря від російських терористичних обʼєктів, повідомляє Українська правда.

Про це говорить вечірнє відеозвернення глави держави 14 лютого.

"Дякую Збройним силам України, дякую воїнам ГУР – групі 13 9-го департаменту! Сьогодні додалося ще безпеки в Чорному морі і ще мотивації нашим людям. Це важливо. І ми крок за кроком очистимо Чорне море від російських терористичних обʼєктів".

Зеленський зазначив також, що провів 14 лютого особливу, тривалу нараду щодо одного з ключових питань цієї війни, а саме –українських можливостей протидіяти російським дронам.

Президен наголосив на правильній взаємодії між запитами фронту й можливостями вітчизняної промисловості. У фокусі – максимальне нарощування українського виробництва.

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