Малюська розповів, як має відбуватися мобілізація засуджених
Мобілізація засуджених має відбуватися на рівні з іншими категоріями населення, адже захист джержави є обов'язком громадян, повідомляє Ділова столиця.
Про це заявив міністр юстиції Денис Малюська в ефірі національного телемарафону.
Законопроєкт уряду про мобілізацію передбачає призов засуджених за їхнім бажанням. Однак Міністерство юстиції пропонує більш радикальні кроки
"Ніхто їх (засуджених — ред.) не планує запитувати. Принаймні, така наша позиція. Це обов’язок кожного громадянина – захищати державу", – підкреслив Малюська.
Він зазначив, що мова йде про десятки тисяч людей.
"Відверто не розумію, чому всі зобов’язані захищати державу, і це почесний обов’язок, а той, хто колись давним-давно вчинив злочин, навіть найдрібніший, чому він раптом батьківщину захищати не зобов’язаний?" – спитав Малюська.
Як повiдомлялось, 7 лютого Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт №10449 про посилення мобілізації.