Малюська розповів, як має відбуватися мобілізація засуджених

Мобілізація засуджених має відбуватися на рівні з іншими категоріями населення, адже захист джержави є обов'язком громадян, повідомляє Ділова столиця.

Про це заявив міністр юстиції Денис Малюська в ефірі національного телемарафону.

Законопроєкт уряду про мобілізацію передбачає призов засуджених за їхнім бажанням. Однак Міністерство юстиції пропонує більш радикальні кроки

"Ніхто їх (засуджених — ред.) не планує запитувати. Принаймні, така наша позиція. Це обов’язок кожного громадянина – захищати державу" , – підкреслив Малюська.

Він зазначив, що мова йде про десятки тисяч людей.

"Відверто не розумію, чому всі зобов’язані захищати державу, і це почесний обов’язок, а той, хто колись давним-давно вчинив злочин, навіть найдрібніший, чому він раптом батьківщину захищати не зобов’язаний?" – спитав Малюська.

Як повiдомлялось, 7 лютого Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт №10449 про посилення мобілізації.