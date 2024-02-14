ABC News дізналося, з чим пов'язана "загроза нацбезпеки" США

Два поінформовані джерела американського телеканалу ABC News стверджують, що "серйозна загроза нацбезпеці" США, про яку заговорили 14 лютого, стосується ймовірних намірів Росії запустити в космос ядерну зброю, повідомляє Європейська правда.

Про це говорить матеріал телеканалу.

Як стверджується, розвідувальні дані, які просив розсекретити голова розвідувального комітету Палати представників США Майк Тернер, "стосуються того, що росіяни хочуть запустити ядерну зброю в космос".

ABC News уточнює: йдеться не про гіпотетичне скидання Росією ядерної зброї на Землю, а радше про те, що ця зброя може бути використана проти супутників.

"Це дуже тривожно і дуже секретно", – сказало ABC News одне джерело, яке назвало це "великою проблемою".

Публічно про те, чого саме стосується "серйозна загроза нацбезпеці" США, не розкривалось, водночас багато членів Конгресу США, які назвали питання серйозним, запевняли, що воно не має викликати суспільну тривогу.

Радник з питань національної безпеки Джейк Салліван заявив, що він особисто зв'язався з провідними законодавцями з комітетів з питань національної безпеки до того, як Тернер публічно попередив про "серйозну загрозу національній безпеці".

Нагадаємо, опитування, проведене перед Мюнхенською конференцією з безпеки, засвідчило нижче сприйняття війни Росії проти України як великої загрози для світу порівняно з торішніми результатами.